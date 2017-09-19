Путин пока не увольняет главу омского ГУ МЧС Корбута

После выборов в Омский городской Совет начальник главного управления МЧС России по Омской области Владимир Корбут вернулся из отпуска к исполнению своих служебных обязанностей. ГУ МЧС России по Омской области продолжает функционировать в штатном режиме, исполняя поставленные задачи. Хотя рапорт об отставке, поданный Корбутом, ушел в Москву.