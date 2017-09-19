Путин пока не увольняет главу омского ГУ МЧС Корбута
Начальник главного управления МЧС России по Омской области Владимир Корбут будет уволен приказом президента России Владимира Путина.
Начальник главного управления МЧС России по Омской области Владимир Корбут будет уволен приказом президента России Владимира Путина.
После выборов в Омский городской Совет начальник главного управления МЧС России по Омской области Владимир Корбут вернулся из отпуска к исполнению своих служебных обязанностей. ГУ МЧС России по Омской области продолжает функционировать в штатном режиме, исполняя поставленные задачи. Хотя рапорт об отставке, поданный Корбутом, ушел в Москву.
«Начальник ГУ МЧС России по Омской области увольняется приказом президента России. Затем будет главой государства назначен новый начальник ведомства. Таков установленный порядок», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Владимир Корбут, избравшийся депутатом Омского городского Совета от «Единой России», рекомендовал сделать своим преемником полковника Андрея Андреева, который сейчас занимает должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Омской области.