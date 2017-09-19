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11:03 (мск), источник: Sputnik.md

Спор Додона и Филипа решит Конституционный суд Молдовы

Молдавское правительство приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Правительство Молдовы на специальном заседании во вторник приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина страны.

На прошлой неделе Демпартия рекомендовала президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. Глава государства позже сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука. Премьер-министр Молдовы Павел Филип счел аргументы президента недостаточными, сообщив о намерении повторно предложить кандидатом на пост министра обороны Евгения Стурзу.

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В январе этого года на тот момент глава Конституционного суда Александру Тэнасе объяснил решение КС, заявив, что «Молдова — парламентская республика, и полномочия президента определены Конституцией, поэтому он не несет никакой ответственности за деятельность правительства, а его роль в конфигурации кабмина ограничена».

Таким образом, президент может один раз мотивированно отклонить предложение премьер-министра по назначению какой-либо кандидатуры на вакантный пост министра. Премьер может сделать другое предложение президенту или представить ту же кандидатуру на пост министра, которую глава республики должен утвердить.

В молдавском правительстве тем не менее просят КС разъяснить возможные действия премьера, чтобы избежать различных интерпретаций.

Как уточнили в кабмине страны, в решении Конституционного суда от 23 марта 1999 года подчеркивается, что «назначение правительства президентом на основании выраженного кабмину парламентом вотума доверия является обязательным и не зависит от воли президента страны».

«Конституционный суд пришел к выводу, что президент Республики Молдова не в праве отказаться назначать правительства, даже если не согласен с его номинальным составом. Неисполнение конституционных обязанностей главой государства в этом случае может привести к нарушению принципа разделения и взаимодействия ветвей государственной власти, предусмотренной в статье 6 Конституции», — говорится в том решении, которое приводит пресс-служба правительства.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.

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