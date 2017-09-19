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11:12 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поручил избавить крымчан от очередей в поликлиниках

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Глава РК Сергей Аксенов распорядился принять меры для упрощения процедуры записи крымчан на прием к врачам в поликлиниках. Соответствующее распоряжение он озвучил на заседании Совета министров Республики.

Источник: РИА "Новости"

«Убрать дублирующие процедуры, облегчить доступ к узким специалистам, чтобы к терапевту можно было достаточно быстро записаться, без очереди, с точки зрения наличия людей в регистратурах, снятия трубок, электронной записи и так далее. Все, что возможно, сделать, чтобы избавить людей от стояния (в очередях — ред.)», — отметил он.

Аксенов также распорядился упростить процесс медицинского обследования жителей Крыма.

«В Симферополь приехали, полное обследование прошли — зачем опять ехать в район, зачем опять какие-то талончики заполнять, передавать бумаги из одного ведомства в другое?! Это процедуры, которые для многих неподъемны», — подчеркнул он.

Со своей стороны зампредседателя Совмина РК Алла Пашкунова сообщила, что озвученные главой крымского правительства предложения уже сформулированы на нормативно-правовом уровне.

«Все эти предложения готовы, они сформулированы с точки зрения изменений в существующую нормативную базу — как приказы Минздрава, так и действующее законодательство на уровне федеральных законов», — проинформировала она.

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