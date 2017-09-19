Президент РМ второй раз отказался утвердить кандидатуру Еуджена Стурзы на пост министра обороны

— Как глава государства я не могу одобрить возглавление Национальной армии некомпетентным и политизированным кандидатом. Любые попытки назначить его без указа президента будут незаконными. Его не признают ни президентура, ни армия, ни граждане. Воинская честь не позволит военным быть руководимыми министром, навязанным неконституционными способами.

Понимаю, что правительство Филипа сейчас выдумывает процедуры для очередного вмешательства Конституционного суда в свои политические комбинации, но обращу внимание, что КС не может бесконечно рисовать выгодные власти сценарии. Если нынешний Конституционный суд попытается исключить президентуру из процесса назначения министров и вновь примется жонглировать законами в пользу правящей коалиции, он окончательно себя дискредитирует, — сообщил Игорь Додон.