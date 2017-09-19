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11:50 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Свердловской области объявило о сложении полномочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Правительство Свердловской области объявило о сложении полномочий в связи с избранием губернатора.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 53 устава Свердловской области и пунктом 1 статьи 10−1 областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ “О правительстве Свердловской области” правительство Свердловской области постановляет: сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем, вступившим в должность с 18 сентября 2017 года», — отмечается в постановлении.

В то же время губернатор своим указом поручил правительству работать до того времени, как будет сформировано новое правительство.

Единоросс Куйвашев стал победителем на выборах губернатора Среднего Урала 10 сентября. Он набрал более 62% голосов при явке избирателей более 37%. Официальная церемония вступления Куйвашева в должность состоялась утром в понедельник в Екатеринбурге. В Театре эстрады он произнес торжественную присягу, после чего ему вручили символы губернатора Свердловской области.

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