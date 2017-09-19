Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Что иностранные СМИ пишут о российских учениях «Запад-2017»
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
СМИ: Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Мирно вернем не только Донбасс, но и Ялту – Порошенко
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
8Салют водородной бомбе
11:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов в Мюнхене встретился с главами ряда крупнейших немецких компаний

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Мюнхене, встретился с руководством ряда немецких компаний. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

В частности, Рустам Минниханов встретился за рабочим завтраком с председателем наблюдательного совета компании «Кнорр-Бремзе» Хайнцем Тиле. Рустам Минниханов выразил господину Тиле признательность за многолетнюю работу корпорации в Татарстане: «Кнорр Бремзе КАМА» работает в Набережных Челнах с 2007 года и производит барабанные тормоза, гасители крутильных колебаний, осушители воздуха и другую продукцию. Президент РТ также подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшей локализации продукции «Кнорр-Бремзе» в республике, в том числе в челнинской ТОСЭР.

Хайнц Тиле в свою очередь назвал Татарстан прекрасным местом для инвестиций.

Сегодня же Рустам Минниханов встретился с руководством инвестиционных компаний KGAL и Thunderbolt Partners — Франсисом Луваром, Гертом Вальтенбауэром и Толга Танисом. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества на территории Татарстана в сфере возобновляемой энергии.

Позже Президент Татарстана провел встречу с генеральным директором компании Linde AG Альдо Беллони. Напомним, компания уже второе десятилетие успешно сотрудничающая с нефтехимическими предприятиями Республики Татарстан, такими как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК.

Президент Татарстана подчеркнул заинтересованность республики в расширении взаимовыгодного сотрудничества. Также стороны обсудили текущие проекты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Татарстане ГИБДД усилит профилактику по выявлению тонированных авто
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Госдеп рассказал о предстоящей встрече Лаврова и Тиллерсона
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь