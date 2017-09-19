Рустам Минниханов в Мюнхене встретился с главами ряда крупнейших немецких компаний

В частности, Рустам Минниханов встретился за рабочим завтраком с председателем наблюдательного совета компании «Кнорр-Бремзе» Хайнцем Тиле. Рустам Минниханов выразил господину Тиле признательность за многолетнюю работу корпорации в Татарстане: «Кнорр Бремзе КАМА» работает в Набережных Челнах с 2007 года и производит барабанные тормоза, гасители крутильных колебаний, осушители воздуха и другую продукцию. Президент РТ также подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшей локализации продукции «Кнорр-Бремзе» в республике, в том числе в челнинской ТОСЭР.