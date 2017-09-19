В Воронежской области приведут в порядок детские оздоровительные лагеря

Основные фонды детских оздоровительных учреждений в Воронежской области приведут в порядок. Соответствующее поручение дал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 18 сентября на еженедельном оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Как сообщил на совещании руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, всего за летний период в оздоровительных учреждениях региона отдохнули 76 тыс. 154 детей.

Кампания в целом прошла спокойно — без чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании был согласован и принят стандарт безопасности загородных и палаточных лагерей. На его основании все оздоровительные учреждения области открывались после получения документа о соответствии требованиям санитарного законодательства на осуществление деятельности по отдыху и оздоровлению детей.

В то же время есть ряд вопросов. Так, базовая стоимость путевки в детские лагеря на территории Воронежской области не увеличивалась три года (с 2014 года) и составляет 13 тыс. 230 рублей и ниже средней по ЦФО. Регион занимает 12 рейтинговое место из 18 субъектов ЦФО. Стоимость путевки влияет на целый ряд показателей — организацию питания, уровень содержания материально-технической базы, а также уровень заработных плат. Субсидии на укрепление материально технической базы из регионального бюджета не выделялись также в течение трех лет. Олег Мосолов обратился к губернатору с предложением проработать данный вопрос при формировании бюджета на 2018-й и последующие годы. Алексей Гордеев предложение поддержал.

Глава региона также поручил решить вопрос с приведением в порядок фондов лагерей.

«Основные фонды всех детских лагерей достаточно изношены. Нам нужно искать современные подходы, мы об этом уже говорили. Давайте смотреть, как мы будем все планово, постепенно приводить в порядок. Плюс, может быть, предлагать новые формы, уже современные».