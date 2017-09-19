Филип выступит с речью на заседании сессии Генассамблеи ООН
Глава правительства Молдовы выступит с речью на заседании сессии Генассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч.
Глава правительства Молдовы выступит с речью на заседании сессии Генассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч.
КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik.
«В ходе сессии основных дебатов Генеральной Ассамблеи ООН
Также у премьера пройдет серия двусторонних встреч с главами государств и правительств — с американскими, европейскими официальными лицами и представителями ООН, в ходе которых «речь пойдет о возможностях укрепления дипломатических отношений и о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес».
Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.
Заявленный ранее вопрос о вынесении на 72-ю сессию ГА ООН пункта о выводе из Молдовы иностранных военных рассмотрен не будет.