Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Разбился истребитель Минобороны России
Удивительные факты о сексе из мира животных
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Скончался Виктор Кременюк
Спортсмен-ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Он любит себя, а не публику»: Эдита Пьеха о внуке Стасе
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
17:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Избранные мэры городов и районов Иркутской области вступают в должность

В Иркутской области с середины сентября 2017 года вступают в должность мэры городов и районов, главы поселений, одержавших победу на выборах. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, гостями церемоний стали спикер ЗС и депутаты.

Источник: AP 2017

Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко уже побывала на инаугурации мэра Слюдянского района Алексея Шульца и мэра Усольского района Виталия Матюхи. Оба эти мэры победили при поддержке КПРФ.

Спикер Сергей Брилка 19 сентября в Шелехове поздравил со вступлением в должность нового главу города Сергея Липина. Днём ранее он побывал на инаугурации Максима Торопкина в Усолье-Сибирском. Новому мэру спикер посоветовал обратить пристальное внимание на городское благоустройство, в частности, на состояние главной улицы города — проспекта Комсомольский. «Этот проспект — лицо города. Здесь должен быть хороший асфальт, красивое обрамление зелеными насаждениями. Программа “Городская среда” позволяет получить федеральное и областное финансирование на ремонт таких объектов. У нас есть программа капремонта многоквартирных домов. Усолью нужно активно использовать ресурсы этой программы для обновления жилого фонда», — отметил Сергей Брилка.

Председатель ЗС также подчеркнул, что депутатский корпус готов к плодотворному сотрудничеству и с главами муниципалитетов, и с местными думами для решения насущных вопросов территорий. «В центре нашего внимания, в том числе, муниципальные образования первого уровня. Ранее мы уже поднимали вопрос о состоянии малых поселений в регионе, тех же поселков, созданных когда-то при леспромхозах. Сегодня большинство населённых пунктов переживают не лучшие времена. Во взаимодействии с местной властью нужно искать пути решения проблем таких территорий», — считает Сергей Брилка.

Отметим, что до конца этой недели еще целый ряд глав муниципалитетов официально вступят в должность, среди них — мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, глава Балаганского МО Николай Лобанов, глава Ушаковского МО Виктор Галицков, глава Олхинского МО Владислав Кошкин, глава Уриковского МО Андрей Побережный, глава Куйтунского МО Альбина Хомич. Депутаты ЗС планируют побывать на этих мероприятиях, чтобы не только поздравить глав с избранием, но и обсудить актуальные для территорий вопросы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь