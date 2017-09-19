Избранные мэры городов и районов Иркутской области вступают в должность

Источник: AP 2017

Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко уже побывала на инаугурации мэра Слюдянского района Алексея Шульца и мэра Усольского района Виталия Матюхи. Оба эти мэры победили при поддержке КПРФ.

Спикер Сергей Брилка 19 сентября в Шелехове поздравил со вступлением в должность нового главу города Сергея Липина. Днём ранее он побывал на инаугурации Максима Торопкина в Усолье-Сибирском. Новому мэру спикер посоветовал обратить пристальное внимание на городское благоустройство, в частности, на состояние главной улицы города — проспекта Комсомольский. «Этот проспект — лицо города. Здесь должен быть хороший асфальт, красивое обрамление зелеными насаждениями. Программа “Городская среда” позволяет получить федеральное и областное финансирование на ремонт таких объектов. У нас есть программа капремонта многоквартирных домов. Усолью нужно активно использовать ресурсы этой программы для обновления жилого фонда», — отметил Сергей Брилка.

Председатель ЗС также подчеркнул, что депутатский корпус готов к плодотворному сотрудничеству и с главами муниципалитетов, и с местными думами для решения насущных вопросов территорий. «В центре нашего внимания, в том числе, муниципальные образования первого уровня. Ранее мы уже поднимали вопрос о состоянии малых поселений в регионе, тех же поселков, созданных когда-то при леспромхозах. Сегодня большинство населённых пунктов переживают не лучшие времена. Во взаимодействии с местной властью нужно искать пути решения проблем таких территорий», — считает Сергей Брилка.