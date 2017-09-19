Избранные мэры городов и районов Иркутской области вступают в должность
В Иркутской области с середины сентября 2017 года вступают в должность мэры городов и районов, главы поселений, одержавших победу на выборах. Как сообщает
В Иркутской области с середины сентября 2017 года вступают в должность мэры городов и районов, главы поселений, одержавших победу на выборах. Как сообщает
Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко уже побывала на инаугурации мэра Слюдянского района Алексея Шульца и мэра Усольского района Виталия Матюхи. Оба эти мэры победили при поддержке КПРФ.
Спикер Сергей Брилка 19 сентября в Шелехове поздравил со вступлением в должность нового главу города Сергея Липина. Днём ранее он побывал на инаугурации Максима Торопкина в
Председатель ЗС также подчеркнул, что депутатский корпус готов к плодотворному сотрудничеству и с главами муниципалитетов, и с местными думами для решения насущных вопросов территорий. «В центре нашего внимания, в том числе, муниципальные образования первого уровня. Ранее мы уже поднимали вопрос о состоянии малых поселений в регионе, тех же поселков, созданных
Отметим, что до конца этой недели еще целый ряд глав муниципалитетов официально вступят в должность, среди них — мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, глава Балаганского МО Николай Лобанов, глава Ушаковского МО Виктор Галицков, глава Олхинского МО Владислав Кошкин, глава Уриковского МО Андрей Побережный, глава Куйтунского МО Альбина Хомич. Депутаты ЗС планируют побывать на этих мероприятиях, чтобы не только поздравить глав с избранием, но и обсудить актуальные для территорий вопросы.