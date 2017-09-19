Аксенов рассказал, каким должен быть руководитель Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Среди кандидатов на должность главы администрации Симферополя есть люди, которые хотят
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Среди кандидатов на должность главы администрации Симферополя есть люди, которые хотят
Об этом журналистам во вторник заявил глава РК Сергей Аксенов.
«Думаю, что сейчас придет человек в Симферополь, который
«Сложного ничего нет, надо просто определить основные задачи, направления, которые надо завести в систему определенную, назначить ответственных за исполнение. И тогда процесс сдвинется и будет гораздо легче работать. У многих глав администраций эта системность отсутствовала», — посетовал Аксенов.
«Инициатива должна исходить от глав администраций. Проблема обнаружилась, своими силами решить не можешь — выходи на уровень республиканский. Не смогу я решить — выйду на уровень федеральный за поддержкой. Главное, чтобы проблемы не подвешивались», — подчеркнул глава Республики.
При этом Аксенов признался, что, если бы у него был такой объем задач, которые сегодня стоят перед главой столичной администрацией, он бы «отдыхал». «Когда у тебя весь объем работу в пределах видимости находится, ты можешь за один час объехать все объекты и так делать каждый день — это упрощает работу любого руководителя», — пояснил он.