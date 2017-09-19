Аксенов рассказал, каким должен быть руководитель Симферополя

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам во вторник заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Думаю, что сейчас придет человек в Симферополь, который что-то хочет поменять. В списке (зарегистрированных кандидатов — ред.) есть такие люди, и не один даже. Я уже говорил: я никому ничего не обещал. Мы договорились так: все идут на честный конкурс, обсуждают программы, высказывают свои точки зрения, пожелания в планы развития города», — отметил он.

«Сложного ничего нет, надо просто определить основные задачи, направления, которые надо завести в систему определенную, назначить ответственных за исполнение. И тогда процесс сдвинется и будет гораздо легче работать. У многих глав администраций эта системность отсутствовала», — посетовал Аксенов.

Он также пообещал главам администраций муниципалитетов методическую, финансовую и иную помощь, необходимую для организации работы.

«Инициатива должна исходить от глав администраций. Проблема обнаружилась, своими силами решить не можешь — выходи на уровень республиканский. Не смогу я решить — выйду на уровень федеральный за поддержкой. Главное, чтобы проблемы не подвешивались», — подчеркнул глава Республики.