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12:22 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов рассказал, каким должен быть руководитель Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Среди кандидатов на должность главы администрации Симферополя есть люди, которые хотят что-то поменять в крымской столице.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам во вторник заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Думаю, что сейчас придет человек в Симферополь, который что-то хочет поменять. В списке (зарегистрированных кандидатов — ред.) есть такие люди, и не один даже. Я уже говорил: я никому ничего не обещал. Мы договорились так: все идут на честный конкурс, обсуждают программы, высказывают свои точки зрения, пожелания в планы развития города», — отметил он.

«Сложного ничего нет, надо просто определить основные задачи, направления, которые надо завести в систему определенную, назначить ответственных за исполнение. И тогда процесс сдвинется и будет гораздо легче работать. У многих глав администраций эта системность отсутствовала», — посетовал Аксенов.

Он также пообещал главам администраций муниципалитетов методическую, финансовую и иную помощь, необходимую для организации работы.

«Инициатива должна исходить от глав администраций. Проблема обнаружилась, своими силами решить не можешь — выходи на уровень республиканский. Не смогу я решить — выйду на уровень федеральный за поддержкой. Главное, чтобы проблемы не подвешивались», — подчеркнул глава Республики.

При этом Аксенов признался, что, если бы у него был такой объем задач, которые сегодня стоят перед главой столичной администрацией, он бы «отдыхал». «Когда у тебя весь объем работу в пределах видимости находится, ты можешь за один час объехать все объекты и так делать каждый день — это упрощает работу любого руководителя», — пояснил он.

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