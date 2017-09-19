Свердловскому минздраву пророчат нового министра

Источник: Reuters

На первом осеннем заседании парламента Среднего Урала, которое состоится 25 сентября, депутаты обсудят кандидатуры новых глав почти всех министерств. Как рассказали «Уралинформбюро» инсайдеры в правительстве, будут рассмотрены и претенденты на кресло министра здравоохранения региона.

Сейчас в шорт-листе значится несколько кандидатур, фамилии их не разглашаются. Но известно, что Игоря Трофимова в этом списке нет.

Министром здравоохранения Трофимов был назначен в конце мая 2016 года. Он сменил на посту ушедшего в отставку Аркадия Белявского, чьей работой из-за неэффективного расходования средств и роста жалоб на здравоохранение не было довольно руководство области.