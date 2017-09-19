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12:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловскому минздраву пророчат нового министра

Трофимов свое отработал.

Источник: Reuters

На первом осеннем заседании парламента Среднего Урала, которое состоится 25 сентября, депутаты обсудят кандидатуры новых глав почти всех министерств. Как рассказали «Уралинформбюро» инсайдеры в правительстве, будут рассмотрены и претенденты на кресло министра здравоохранения региона.

Сейчас в шорт-листе значится несколько кандидатур, фамилии их не разглашаются. Но известно, что Игоря Трофимова в этом списке нет.

Министром здравоохранения Трофимов был назначен в конце мая 2016 года. Он сменил на посту ушедшего в отставку Аркадия Белявского, чьей работой из-за неэффективного расходования средств и роста жалоб на здравоохранение не было довольно руководство области.

Стоит напомнить, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне вынес на рассмотрение Заксобрания кандидатуры на руководящие посты двух министерств. Главой минсоцполитики он предлагает оставить Андрея Злоказова, а министром финансов — Галину Кулаченко.

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