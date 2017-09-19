Нового главу фонда капремонта Пермского края утвердят до конца этого года

Новый глава станет известен уже до конца этого года.

«Мы встречались по этому вопросу с заместителем министра строительства РФ, конкурс будет объявлен до конца этого года», — пояснил Антон Удальёв.

Напомним, Дмитрий Баранов был назначен и.о. генерального директора фонда капремонта 30 июня этого года. Он сменил на этому посту Сергея Сесюнина. Последний был уволен по распоряжению главы региона Максима Решетникова.