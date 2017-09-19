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12:10 (мск), источник: NewsKo

Нового главу фонда капремонта Пермского края утвердят до конца этого года

Как сообщил сегодня, 19 сентября, на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв, до конца этого года в Пермском крае пройдёт конкурс по выбору главы фонда капитального ремонта Пермского края.

Новый глава станет известен уже до конца этого года.

«Мы встречались по этому вопросу с заместителем министра строительства РФ, конкурс будет объявлен до конца этого года», — пояснил Антон Удальёв.

Напомним, Дмитрий Баранов был назначен и.о. генерального директора фонда капремонта 30 июня этого года. Он сменил на этому посту Сергея Сесюнина. Последний был уволен по распоряжению главы региона Максима Решетникова.

Отметим, в середине февраля краевые депутаты утвердили новый состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность руководителя фонда капремонта. Теперь в конкурсной комиссии насчитывается 10, а не шесть человек. При этом половина комиссии — это представители краевого правительства, другая — депутаты краевого парламента, по одному человеку от каждого комитета.

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