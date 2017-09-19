Хочу пожить нормальной жизнью: сити-менеджер Неманского района увольняется
Глава администрации Неманского района Сергей Восковщук принял решение покинуть свой пост. Он сообщил об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник.
Глава администрации Неманского района Сергей Восковщук принял решение покинуть свой пост. Он сообщил об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник.
По словам Восковщука, причиной стало желание «жить нормальной человеческой жизнью» и «полуправда» о нем, публикуемая в СМИ. «То, что про меня пишут в прессе, меня немного не устраивает. И я думаю, что сегодня есть та, другая, жизнь, которая вне политики. Я думаю, что я немного отдохну от политики и буду жить нормальной человеческой жизнью в городе Немане», — заявил собеседник.
Как отметил Сергей Восковщук, в среду — его последний рабочий день в качестве главы районной администрации. После этого он уходит в отпуск с последующим увольнением.
Напомним, в ноябре 2014 года в отношении Сергея Восковщука было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», он обвинялся в незаконно начисленных себе премиях. Сам
Напомним также, ранее антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовал расследование, посвященное деятельности Сергея Восковщука на посту главы администрации Неманского района. В этом расследовании говорилось не только о самовыписанных премиях, но и о многочисленных конфликтов интересов, которые сопровождали работу чиновника.