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12:18 (мск), источник: Новый Калининград

Хочу пожить нормальной жизнью: сити-менеджер Неманского района увольняется

Глава администрации Неманского района Сергей Восковщук принял решение покинуть свой пост. Он сообщил об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник.

Источник: Новый Калининград

По словам Восковщука, причиной стало желание «жить нормальной человеческой жизнью» и «полуправда» о нем, публикуемая в СМИ. «То, что про меня пишут в прессе, меня немного не устраивает. И я думаю, что сегодня есть та, другая, жизнь, которая вне политики. Я думаю, что я немного отдохну от политики и буду жить нормальной человеческой жизнью в городе Немане», — заявил собеседник.

Как отметил Сергей Восковщук, в среду — его последний рабочий день в качестве главы районной администрации. После этого он уходит в отпуск с последующим увольнением.

Напомним, в ноябре 2014 года в отношении Сергея Восковщука было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», он обвинялся в незаконно начисленных себе премиях. Сам сити-менеджер заявлял корреспонденту «Нового Калининграда», что все происходило согласно подписанному с ним контракту. Более того, по его мнению, он недополучил порядка 1,2 млн, взыскать которые собирался в суде. В результате его признали виновным, но амнистировали. Это был не первый судебный процесс по данному делу: ранее он переносился из Немана в Советск, где Восковщук был оправдан. Однако в апелляционной инстанции сити-менеджеру не удалось отстоять приговор, судебное разбирательство началось вновь.

Напомним также, ранее антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовал расследование, посвященное деятельности Сергея Восковщука на посту главы администрации Неманского района. В этом расследовании говорилось не только о самовыписанных премиях, но и о многочисленных конфликтов интересов, которые сопровождали работу чиновника.

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