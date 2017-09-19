21 сентября парламент соберется на специальное заседание
21 сентября, парламент соберется на специальное заседание. Основными темами станут законы, которые президент Игорь Додон отказывается промульгировать.
21 сентября, парламент соберется на специальное заседание. Основными темами станут законы, которые президент Игорь Додон отказывается промульгировать.
Это касается закона о борьбе с терроризмом, о реформе академии наук, об энергетике и талонах на питание.
Отказ президента затягивает, в частности, выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.