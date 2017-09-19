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12:30 (мск), источник: Publika.md

21 сентября парламент соберется на специальное заседание

21 сентября, парламент соберется на специальное заседание. Основными темами станут законы, которые президент Игорь Додон отказывается промульгировать.

Источник: Reuters

Это касается закона о борьбе с терроризмом, о реформе академии наук, об энергетике и талонах на питание.

Отказ президента затягивает, в частности, выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.

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