Суд признал незаконным ответ исполкома Казани о проведении митинга КПРФ

Первый секретарь горкома КПРФ Алексей Серов подал 8 сентября заявку на проведение митинга в Казани. Однако исполком его не согласовал в связи с тем, что цель проведения мероприятия указана без точной формулировки. Алексей Серов не согласился с такой причиной отказа и попросил суд признать незаконным ответ исполкома, а также обязать ИКМО Казани согласовать митинг 20 сентября в сквере им. К. Тинчурина (с 17.00 до 21.00).