Суд признал незаконным ответ исполкома Казани о проведении митинга КПРФ
Вахитовский суд рассмотрел иск КПРФ в связи с отказом исполкома Казани в проведении митинга об отмене «абонентской платы» в детсадах, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Вахитовский суд рассмотрел иск КПРФ в связи с отказом исполкома Казани в проведении митинга об отмене «абонентской платы» в детсадах, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Первый секретарь горкома КПРФ Алексей Серов подал 8 сентября заявку на проведение митинга в Казани. Однако исполком его не согласовал в связи с тем, что цель проведения мероприятия указана без точной формулировки. Алексей Серов не согласился с такой причиной отказа и попросил суд признать незаконным ответ исполкома, а также обязать ИКМО Казани согласовать митинг 20 сентября в сквере им. К. Тинчурина (с 17.00 до 21.00).
В результате суд частично удовлетворил административный иск, признав незаконным решения исполкома и обязав его немедленно рассмотреть заявку на проведение митинга.
Напомним, депутат Артем Прокофьев предложил изменить закон Татарстана об образовании в части начисления родительской платы за детсад. Депутат заявил, что во всех регионах ПФО, кроме РТ, плату взимают по фактическому посещению ребенка детсада. В нашей республике перерасчет делают только за питание, которое составляет лишь 13−20% от родительской платы. Комитет Госсовета и прокуратуры РТ не поддержали законопроект.