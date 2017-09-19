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15:26 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов подверг критике власти Феодосии, где люди полгода были без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике депутатов и чиновников Феодосии, которым «было наплевать» на отсутствие газоснабжения тысяч жителей города, отключенных энергопоставляющей компанией «Крымгаз».

Источник: AP 2017

От газоснабжения в крымской Феодосии весной были отключены тысячи жителей, порядка 1250 квартир. Причиной стало отсутствие сертификации вентиляционных каналов в домах. Как отметил глава Республики, ситуация длилась полгода, никак не решалась и замалчивалась властями города.

«Само по себе возмутительно, что люди полгода сидели без газа, и было наплевать депутатскому корпусу Феодосии, администрации, правоохранителям. Палец о палец не ударили, чтобы проблему решить», — сказал журналистам Аксенов.

Глава Крыма заявил, что узнал о сложившейся ситуации только после того, как феодосийцы добились личной встречи с ним. «Я сейчас буду требовать проведения расследования с привлечением сотрудников прокуратуры Республики, на каком основании такое количество людей на такое время отключили от газа», — отметил Аксенов.

Сегодня, по его словам, 90% квартир снова подключены к газовым сетям. Эта ситуация повлияла на кадровые решения в Феодосии, добавил Аксенов.

В конце августа глава администрации города Крысин и глава горсовета Феодосии Гевчук подали заявления об увольнении.

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