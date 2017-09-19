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13:06 (мск), источник: Om1.ru

Омский экс-министр труда Дитятковский стал начальником отдела кадров в Минздраве Санкт-Петербурга

Долгое время бывший чиновник преподавал на юридическом факультете государственного университета.

Стало известно новое место работы бывшего министра труда и соцразвития Омской области Михаила Дитятковского. Он возглавил отдел кадров комитета по здравоохранению Санкт- Петербурга, сообщает сайт «ДокторПитер».

Свежему питерскому чиновнику всего 42 года.

Напомним, что в 1998 году Дитятковский закончил юридический и исторический факультеты омского государственного университета.

Карьеру в омском облправительстве он начал в 2004 году, став руководителем департамента правового и организационного обеспечения деятельности министерства имущественных отношений.

В 2006—2007 годах работал заместителем министра имущественных отношений Омской области.

С августа 2007 года до июня 2012 года Дитятковский трудился начальником Главного управления государственной службы занятости населения Омской области. С 15 июня 2012 года до ноября 2015 года он работал министром труда и социального развития Омской области.

После того, как губернатор Виктор Назаров переизбрался на второй срок, с Дитятковским не продлили контракт в новом правительстве. Несколько лет бывший чиновник работал преподавателем на юрфаке омского госуниверситета.

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