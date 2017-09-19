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13:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У думы Красноуральска новый глава

Парламент возглавит предприниматель.

Новым спикером городской думы Красноуральска депутаты 19 сентября избрали главу фонда поддержки предпринимательства Алексея Медведева. За его кандидатуру проголосовало 14 депутатов, и лишь один высказался против.

Его предшественник — спикер думы шестого созыва Вячеслав Грибов, совмещающий эту должность с постом главы городского округа, покинул свой пост досрочно, передает «Уралинформбюро».

В начале сентября стало известно о проверке свердловского полицейского главка, которая была начата после скандала с фальшивым дипломом Грибова. О результатах проверки не сообщалось, однако некоторые СМИ поспешили связать этот факт с его досрочной отставкой.

Стоит отметить, что избирать главу Красноуральска будут по новой схеме. Его должны буду выбрать местные депутаты из претендентов, которые им предложит спецкомиссия. На такую схему выборов градоначальников перешли практически все муниципалитеты Среднего Урала. Исключениями стали закрытые города, а также Екатеринбург и Нижний Тагил.

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