У думы Красноуральска новый глава

Новым спикером городской думы Красноуральска депутаты 19 сентября избрали главу фонда поддержки предпринимательства Алексея Медведева. За его кандидатуру проголосовало 14 депутатов, и лишь один высказался против.

Его предшественник — спикер думы шестого созыва Вячеслав Грибов, совмещающий эту должность с постом главы городского округа, покинул свой пост досрочно, передает «Уралинформбюро».

В начале сентября стало известно о проверке свердловского полицейского главка, которая была начата после скандала с фальшивым дипломом Грибова. О результатах проверки не сообщалось, однако некоторые СМИ поспешили связать этот факт с его досрочной отставкой.