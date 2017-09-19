Сенатором Совфеда от Севастополя стал вице-адмирал Куликов
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников наделил полномочиями члена Совета Федерации РФ от правительства города
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников наделил полномочиями члена Совета Федерации РФ от правительства города
«Наделить Куликова Валерия Владимировича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Севастополя», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.
Указ подписан Овсянниковым и датируется 19 сентября. До этого сенатором от правительства Севастополя являлся Андрей Соболев.
Овсянников, избранный губернатором на прямых выборах, принес присягу и официально вступил в должность в понедельник, после чего, как того требует устав города, подписал указ, которым отправил правительство города в отставку. Теперь губернатор обязан сформировать новый состав правительства не позднее 30 календарных дней со дня вступления в должность.