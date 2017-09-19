Обманутым дольщикам на Среднем Урале поможет Тунгусов

«В минувшую субботу я встречался с участниками митинга, на который собрались дольщики. В разговоре с ними я еще раз убедился в том, что людям нужна аргументация, основанная на фактах, на результатах уже выполненной работы, на планах, реальных для воплощения. Многие из собравшихся на митинге даже не имеют правового статуса обманутых дольщиков, необходимо обсудить этот вопрос на координационной комиссии, предложить алгоритм работы по каждому объекту», — заявил губернатор на заседании регионального правительства 19 сентября.