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13:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Обманутым дольщикам на Среднем Урале поможет Тунгусов

Так решил Куйвашев.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабмину в кратчайшие сроки решить проблемы обманутых дольщиков.

«В минувшую субботу я встречался с участниками митинга, на который собрались дольщики. В разговоре с ними я еще раз убедился в том, что людям нужна аргументация, основанная на фактах, на результатах уже выполненной работы, на планах, реальных для воплощения. Многие из собравшихся на митинге даже не имеют правового статуса обманутых дольщиков, необходимо обсудить этот вопрос на координационной комиссии, предложить алгоритм работы по каждому объекту», — заявил губернатор на заседании регионального правительства 19 сентября.

По итогам встречи с обманутыми пайщиками и дольщиками, которая прошла в Екатеринбурге 16 сентября, глава региона дал ряд поручений. Среди них утверждение «дорожной карты» по всем проблемным объектам, а также проведение встреч и консультаций с руководителями инициативных групп.

По поручению главы региона координационную профильную комиссию по этому направлению возглавил и.о. первого вице-губернатора Владимир Тунгусов, рассказали «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.

Стоит отметить, что на Среднем Урале создан реестр «кинутых» застройщиками дольщиков и пайщиков. По каждой проблемной площадке разрабатываются соответствующие меры, необходимые для завершения строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию.

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