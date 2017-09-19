Ежегодный отпуск главы администрации Нижнего Новгорода планируется сократить до 30 дней

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Как сообщила в ходе заседания комиссии Гордумы по местному самоуправлению начальник юридического управления Думы Ирина Маслова, сократить отпуск необходимо в связи с изменениями в областном законодательстве.

По ее словам, сейчас, согласно контракту с главой городской администрации, ежегодный отпуск должен длиться не более 35 дней. Однако недавно в законодательстве Нижегородской области произошли изменения и теперь необходимо внести в контракт правки, которые предусматривают сокращение отпуска до 30 дней.

Кроме того, предполагается ввести добавку к отпуску в виде 3 дней за ненормированные рабочие дни. Это относится как к главе администрации, так и к остальным муниципальным служащим.