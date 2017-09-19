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13:52 (мск), источник: VN.ru

Под ружье поставят 2367 жителей Новосибирской области

В осенний призыв-2017 более двух тысяч жителей региона будут направлены в армию для прохождения военной службы. Это на 71-го новобранца больше, чем весной.

В Новосибирской области началась подготовка к осенней призывной кампании 2017 года, которая стартует 1 октября. Заседание призывной комиссии Новосибирской области провел сегодня 19 сентября заместитель губернатора Александр Титков.

С докладом выступил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата Евгений Краев. Он сообщил, что с апреля по июль 2017 года в войска были отправлены 2296 человек. Норма выполнена на 100%. Отправка прошла без происшествий и в установленные сроки.

— Всего на заседания призывных комиссий прибыло 12 357 призывников, что составило 100% от вызывавшихся, — сообщил Евгений Краев. —  Освобождены от призыва 2983 человек. Это почти четверть. Из них почти все — по состоянию здоровья. Показатель годности к военной службе весной 2017 года составил 68 процентов.

Сейчас в Новосибирской области проводятся мероприятия для осеннего призыва. По результатам изучения граждан, подлежащих службе в армии, в военный комиссариат области представлены от военных комиссариатов районов и городов сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов. «Норма призыва осенью 2017 года для нашей области составила 2367 человек», — подчеркнул Евгений Краев.

По состоянию на 18 сентября, о явке на медицинское освидетельствование оповещены 10298 человек. Призывные комиссии будут созданы в 42 муниципальных образованиях области, определены учреждения здравоохранения для качественного амбулаторного и стационарного медицинского обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, также выделены врачи-специалисты в муниципальные образования для проведения призывных комиссий.

Заместитель губернатора Александр Титков поручил председателям комиссий обратить особое внимание на организацию работы в своих муниципальных образованиях для успешного выполнения установленной нормы призыва. При этом в отношении каждого юноши должно приниматься «своевременное и законное решение».

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