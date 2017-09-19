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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе сформировали новое старое правительство

Депутаты Законодательного собрания утвердили кандидатуры бывших заместителей губернатора, предложенные Овсянниковым.

За два дня 18 и 19 сентября в Севастополе произошли важные изменения в структуре власти. Во-первых, губернатор города Дмитрий Овсянников торжественно принял присягу и занял официально свою должность, после чего отправил правительство в отставку, что требует законодательство. В этот же день депутаты Законодательного собрания обсудили представленные кандидатуры в замы губернатора.

Парламентарии заслушали пятерых кандидатов: Владимира Базарова, Вячеслава Гладкова, Юрия Кривова, Илью Пономарева и Алсу Гайнутдинову, задав им свои вопросы.

Кандидаты, занимавшие должности заместителя губернатора Севастополя с сентября 2016 года, выступили с докладами о том, что удалось сделать за год в тех сферах жизнедеятельности города, за которые они ответственны, а также поделились планами дальнейшей работы.

Вердикт же — достоин или нет занимать должность зама — депутаты Заксобрания вынесли на голосовании 19 сентября.

— Я бы хотел, чтобы согласование кандидатур носило небюрократический смысл, хотелось бы сформировать команду, которая бы реализовывала цели и стратегии развития города, — выступил с комментарием губернатор Дмитрий Овсянников. — Все кандидаты -профессионалы в своей отрасли. Они всем сердцем полюбили Севастополь и способны работать системно.

Стоить отметить, что представленные выше замы губернатора не севастопольцы, что вызвало поначалу возмущение и недоверие ряда общественников города, считающих, что «у руля» должны находиться местные специалисты, знающие город изнутри.

Однако Владимир Базаров сумел убедить депутатов, что достоин занимать должность зама в компетенции которого решать ряд вопросов в число которых входит развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. «За» проголосовали все 22 из присутствующих депутатов Законодательного собрания.

Поддержали кандидатуру Алсу Гайнутдиновой, которая будет курировать представительство в Москве и отвечать за взаимодействие с министерствами и ведомствами по реализации ФЦП. Ранее она занимала должность помощника Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

— Прошу поддержать кандидатуру заместителя губернатора Вячеслава Гладкова. За время его работы был увеличен объем финансовой поддержки, а также проведена организация и подготовка выборов — одни из важных достижений, — выступил в защиту своего зама Дмитрий Овсянников.

Больше всего вопросов у депутатов возникло к Юрию Кривову, который курирует одну из самых проблемных сфер — социальную. За него проголосовали 17 депутатов, воздержались четыре.

Но на защиту Кривова встал Овсянников. Губернатор заявил, что эти вопросы относятся не конкретно к заму, а ко всей команде.

Депутаты поддержали также кандидатуру Ильи Пономарева. Таким образом, из новых лиц можно выделить лишь Алсу Гайнутдинову, остальные же заместители сохранили свои места в правительстве.

КОНКРЕТНО.

КТО НОВИЧОК?

Гайнутдинова Алсу Витальевна.

Родилась 15 августа 1976 года в г. Горький. Окончила в 1998 году Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, в 2002 году — Волго-Вятскую академию государственной службы. Действительный государственный советник Российской Федерации III класса. Кандидат экономических наук.

С мая 1998 года по июнь 2000 года работала на различных должностях в банковской сфере.

Февраль 2004 — февраль 2006 года — доцент кафедры экономики Волго-Вятской академии государственной службы.

Июль 2006 — ноябрь 2008 года — заместитель начальника отдела управления коммерческого сектора имущества предприятий Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Ноябрь 2008 — апрель 2009 года — ведущий специалист управления внутреннего аудита Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

Май 2009 — июль 2009 года — начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей агропромышленного комплекса департамента экономики и финансов Министерства сельского хозяйства РФ.

Июль 2009 — февраль 2010 года — заместитель директора департамента экономики и финансов Министерства сельского хозяйства РФ.

Март 2010 — апрель 2013 года — директор департамента экономики и анализа Министерства сельского хозяйства РФ.

Апрель 2013 — июль 2014 года — директор департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ.

С июля 2014 года — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

С января 2017 года — помощник министра промышленности и торговли Российской Федерации.

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