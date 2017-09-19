Алиханов подтвердил отставки своего пресс-секретаря и главы пресс-службы

Алиханов назвал отставки своим собственным «кадровым решением», однако предпочёл не объяснять его причины. При этом врио губернатора отметил, что как Поляковой, так и Родиной были предложены должности в «параллельных структурах», однако своего решения они пока не приняли. Кроме того, по словам Алиханова, должность личного пресс-секретаря губернатора, скорее всего, будет сокращена.