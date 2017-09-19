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14:02 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов подтвердил отставки своего пресс-секретаря и главы пресс-службы

Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов подтвердил отставки главы пресс-службы правительства Ларисы Поляковой и собственного пресс-секретаря Валерии Родиной. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга во вторник.

Источник: Новый Калининград

Алиханов назвал отставки своим собственным «кадровым решением», однако предпочёл не объяснять его причины. При этом врио губернатора отметил, что как Поляковой, так и Родиной были предложены должности в «параллельных структурах», однако своего решения они пока не приняли. Кроме того, по словам Алиханова, должность личного пресс-секретаря губернатора, скорее всего, будет сокращена.

Напомним, накануне вечером возглавлявшая пресс-службу правительства Калининградской области с июня 2013 года Лариса Полякова сообщила о том, что покидает пост в правительстве.

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