Алиханов подтвердил отставки своего пресс-секретаря и главы пресс-службы
Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов подтвердил отставки главы
Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов подтвердил отставки главы
Алиханов назвал отставки своим собственным «кадровым решением», однако предпочёл не объяснять его причины. При этом врио губернатора отметил, что как Поляковой, так и Родиной были предложены должности в «параллельных структурах», однако своего решения они пока не приняли. Кроме того, по словам Алиханова, должность личного
Напомним, накануне вечером возглавлявшая