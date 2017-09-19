Глава Самары провел встречу с Послом Италии Чезаре Мария Рагальини

В понедельник, 18 сентября, глава города Олег Фурсов провел встречу с представителями официальной делегации Итальянской Республики, сообщает администрация Самары.

В состав делегации, возглавляемой послом Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини, вошли первый советник и глава торгового отдела посольства Италии Никколо Фонтана, директор Итальянского института внешней торговли в Москве Пьерпаоло Челесте и почетный консул Италии в Самаре Джангуидо Бреддо. С самарской стороны в мероприятии приняли участие председатель городской думы Галина Андриянова, первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов, руководитель департамента управления имуществом Сергей Черепанов и руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова.

Стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере культуры, туризма, образования и предпринимательства. Олег Фурсов, отметив, что инвестиционная привлекательность Самары серьезно возросла в связи с проходящими в ней изменениями, рассказал представителям итальянской стороны, что власти города предпринимают серьезные шаги для улучшения инвестиционного климата. К примеру, инвестор, который привносит в муниципальный бюджет более 100 миллионов рублей, практически освобождается от земельного налога, а также на льготных условиях оплачивает имущественный налог.

Посол Италии отметил, что Самара входит в число российских городов, наиболее привлекательных с точки зрения итальянских предпринимателей и инвесторов.

При этом он добавил, что Самара способна раскрыть Италию и с совершенно других сторон.

«Приехав в Самару, я сразу заметил, что в городе развернута очень масштабная кампания по подготовке к Чемпионату мира. Меняется инфраструктура, преображаются объекты культурного наследия и общественные пространства, что делает ваш город еще более привлекательным для итальянского бизнеса. Я думаю, у нас есть все шансы наладить сотрудничество в совершенно новых сферах, например, в области сбора и утилизации отходов», — сказал Чезаре Мария Рагальини.