Лукашенко: мы даем большую свободу бизнесу, но ответственность должна быть жесткой

Проект документа направлен на либерализацию законодательства об административной ответственности в части предпринимательской деятельности. Александр Лукашенко заметил, что Беларусь в этой сфере будет среди ведущих государств.
«Мы даем большую свободу нашему бизнесу. Беспрецедентную свободу и льготы — идите работайте. С другой стороны — жесточайшая ответственность за нарушения. Чтобы не получилось, что мы продекларировали ответственность субъектов хозяйствования, юридических лиц, ремесленников и прочих за нарушения, а на самом деле вторым нормативным правовым актом — законом — перечеркнули все это: свобода полная — ответственности мало или ее нет. Чтобы этот баланс был соблюден», — предупредил Президент.
Глава государства рассказал, что при выработке нормативных правовых актов по развитию предпринимательства представители бизнес-сообщества жаловались на непомерно тяжелые штрафы и другие административные наказания.
«Вы предлагаете эти штрафы существенно уменьшить по определенным статьям, сократить сферу применения практики конфискации имущества», — отметил Александр Лукашенко.
Закрепляются условия привлечения субъектов хозяйствования к административной ответственности. Также будет расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности при условии устранения нарушений и исключены из законодательства невостребованные на практике составы нарушений. «Давайте обсудим этот проект закона, который должен быть рассмотрен в парламенте. К 1 октября, как обещали, мы должны ввести эти нормы в действие. Уложимся или нет?» — поинтересовался Президент.
Вадим Ипатов доложил, что основная задача законопроекта — обеспечить разумный и справедливый баланс. Налагаемые взыскания должны быть соразмерны причиненному ущербу, при этом выплата штрафов не должна приводить к ликвидации предприятий и сдерживанию деловой инициативы. В то же время административные санкции должны обеспечивать экономическую безопасность и порядок в сфере предпринимательства.