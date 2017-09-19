Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша вводит налог на украинцев
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Америке предложили купить Россию
Спортсмен-ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
«Мы вернем и Ялту»: Порошенко о целях Украины
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Apple показала новые iPhone
14:01 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: мы даем большую свободу бизнесу, но ответственность должна быть жесткой

19 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. В Беларуси предоставят большую свободу бизнесу, но должен быть соблюден баланс в плане ответственности за нарушения. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект документа направлен на либерализацию законодательства об административной ответственности в части предпринимательской деятельности. Александр Лукашенко заметил, что Беларусь в этой сфере будет среди ведущих государств.

«Мы даем большую свободу нашему бизнесу. Беспрецедентную свободу и льготы — идите работайте. С другой стороны — жесточайшая ответственность за нарушения. Чтобы не получилось, что мы продекларировали ответственность субъектов хозяйствования, юридических лиц, ремесленников и прочих за нарушения, а на самом деле вторым нормативным правовым актом — законом — перечеркнули все это: свобода полная — ответственности мало или ее нет. Чтобы этот баланс был соблюден», — предупредил Президент.

Читайте также
Лукашенко: главное, чтобы мы не легализовали жульническую деятельность

Глава государства рассказал, что при выработке нормативных правовых актов по развитию предпринимательства представители бизнес-сообщества жаловались на непомерно тяжелые штрафы и другие административные наказания.

«Вы предлагаете эти штрафы существенно уменьшить по определенным статьям, сократить сферу применения практики конфискации имущества», — отметил Александр Лукашенко.

Закрепляются условия привлечения субъектов хозяйствования к административной ответственности. Также будет расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности при условии устранения нарушений и исключены из законодательства невостребованные на практике составы нарушений. «Давайте обсудим этот проект закона, который должен быть рассмотрен в парламенте. К 1 октября, как обещали, мы должны ввести эти нормы в действие. Уложимся или нет?» — поинтересовался Президент.

Вадим Ипатов доложил, что основная задача законопроекта — обеспечить разумный и справедливый баланс. Налагаемые взыскания должны быть соразмерны причиненному ущербу, при этом выплата штрафов не должна приводить к ликвидации предприятий и сдерживанию деловой инициативы. В то же время административные санкции должны обеспечивать экономическую безопасность и порядок в сфере предпринимательства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы
Систему оплаты проезда в метро банковской картой через турникет презентовал
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 35% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Женщина за 11 месяцев родила троих детей Элиза Карби из Австралии опубликовала в соцсетях неотретушированное фото своего живота, рассказав, как она им гордится.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь