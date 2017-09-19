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15:36 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов пообещал, что крымчане перезимуют без отключений тепла и света

Глава Крыма заверил, что в предстоящую зиму частному сектору и жилым домам угрожать отключения не будут.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дефицит электроэнергии, который может возникнуть в осенне-зимний период на полуострове, будет покрываться за счет предприятий, передает Крыминформ.

«Уверен, что перезимуем без приключений. В эту зиму, могу сказать, что частному сектору, жилым домам ничего угрожать не будет. Если будет необходимо, режим будет вводиться либо на промышленных предприятиях, либо на коммерческих объектах, но не за счет жителей», — подчеркнул он.

Аксенов также заверил, что об отключениях не стоит волноваться крымским котельным, объектам здравоохранения и образования.

Напомним, что в Симферополе и Севастополе ведется строительство двух ТЭС в рамках ФЦП.

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