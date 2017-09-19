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14:35 (мск), источник: Noi.md

Канду: Оппозиция должна осознать реальность!

Парламентские выборы 2018 года состоятся на основании смешанной избирательной системы.

Источник: Noi.md

Это реальность, с которой оппозиции придется смириться, заявил сегодня возмущенный спикер Андриан Канду, комментируя требования внепарламентской оппозиции, сообщает NOI.md.

Канду рекомендовал лидерам ПДС и платформе «ДА» «не мутить общество». По его словам, борьба оппозиции с властями превратилась в личную борьбу, которой руководят из Берлина.

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«Оппозиция должна очнуться и осознать реальность! Давайте завтра утром хорошо умойтесь и поймите, что выборы 2018 года состоятся на основе смешанной системы. Разговор окончен! Пусть готовятся к парламентским выборам, а не ходят и мутят людей и наших партнеров по развитию», — заявил решительно Канду.

Демократ отметил также, что эта не та оппозиция, в которой нуждается Молдова. По его мнению, Майя Санду и Андрей Нэстасе полностью скомпрометировали идею протеста, а также идею «здоровой оппозиции».

«Все мы в воскресенье видели, я бы сказал, дезориентацию оппозиции, партии критикуют друг друга, выступают с разных позиций, не очень знают, чего хотят. Если говорить о том, что Молдова нуждается в консолидированной оппозиции, мы обсуждали в партии.

возможность предоставить оппозиции некоторые механизмы доступа в учреждения с тем, чтобы они были лучше информированы, — подчеркнул спикер.

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