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14:52 (мск), источник: VN.ru

Орел стал новым главой Ордынского района

Сегодня, 19 сентября, на сессии совета Ордынского района был избран новый глава. Им стал теперь уже бывший мэр Каргата Олег Орел. Его кандидатуру предложил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Ордынский район был «обезглавлен» в июне этого года. Тогда за досрочную отставку Владимира Колясникова проголосовали 16 из 18 районных депутатов. «Районный Совет депутатов дважды по итогам двух лет ставил Колясникову “двойки” за неудовлетворительную работу и, согласно закону, мы лишили его должности», — сообщила VN.ru председатель районного Совета депутатов Алла Трифонова.

Владимир Колясников руководил Ордынским районом с 2014 года. Он победил на выборах на волне протестного голосования после скандала с прежним руководителем района Павлом Иваровским, который в декабре 2015-го был осужден за коррупцию. Кстати, лишенный должности Колясников — единственный из всех районных глав региона, который дважды получил «неуд» по итогам двух лет подряд.

Заместитель председателя​ районного Совета Олег Бугаков по телефону сообщил VN.ru, что сегодня новым главой Ордынского района был избран глава Каргата Олег Орел. За него проголосовали все депутаты, присутствующие на сессии.

«Всего было две кандидатуры, но единогласным решением выбрали именно Олега Орла, — говорит Олег Бугаков. — Мы пообщались с ним, и он нам понравился. Плюс каргатцы нам его нахваливали. Через два-три дня Олег Орел уже займет кресло главы нашего района. А вот его семья пока останется в Каргате. Там дети в школе учатся, супруга пока работает, но это, я думаю, не повлияет на работу нового главы. Со временем все бытовые вопросы решатся».

Известно, что новый глава Ордынского района Олег Орел родился в Каргате 27 июля 1972 года. Окончив среднюю школу, поступил в Новосибирский институт народного хозяйства, факультет управления производством по специальности экономист. После окончания института вернулся жить и работать в родной город. После окончания института, трудовую деятельность начал в Государственной налоговой инспекции Каргатского района в 1994 году. С 1995 года по 1997 год работал на Каргатском сыркомбинате. С 1997—2000 годах занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. С 2000 года работал в Управлении Пенсионного фонда в Каргатском районе, в 2004 году был назначен на должность начальника Управления ПФР. С 2009—2013 года работал в Администрации Каргатского района заместителем главы. 9 июня 2013 года на общегородских выборах избран главой Каргата. Общий стаж трудовой деятельности составляет 19 лет. Женат, воспитывает троих детей.

Добавим, что в ночь на 26 февраля этого года неизвестныеподожгли дом Олега Орла. На тот момент в здании находился сам градоначальник с младшей дочерью. Супруга со старшей дочкой и сыном была в отъезде. Пожарные сработали оперативно и затушили огонь всего за несколько минут. Поэтому повреждения от огня зафиксированы небольшие — обгорела обшивка из сайдинга.

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