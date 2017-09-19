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14:49 (мск), источник: VN.ru

Губернатор Городецкий встретился с митрополитом Корнилием

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий провел рабочую встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона и митрополит Корнилий сегодня, 19 сентября, обсудили взаимодействие органов власти и старообрядческой общины. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки митрополита в Новосибирскую область.

«Ключевой темой обсуждения стало продолжение выставочного проекта — экспозиции «История старообрядчества Сибири», — сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас данная экспозиция располагается на площадке Новосибирского краеведческого музея. Глава региона отметил возможность размещения экспозиции в музее «Моя Россия — моя история», который планируется открыть 4 ноября — в День народного единства.

Владимир Городецкий также сообщил, что Новосибирская область входит в число десяти пилотных регионов, где предусмотрено создание современных выставок-музеев, посвященных истории военных побед России.

«Здание Дома офицеров, которому больше ста лет, передано на баланс субъекта федерации. Работы по его реконструкции начались в марте и сегодня идут вполне приличными темпами. Музей поможет новосибирцам лучше понимать историю нашей страны и родного региона. Уверен, что и экспозиции “История старообрядчества Сибири” обязательно найдется достойное место на площадке музея», — заявил губернатор.

Кроме того, Владимир Городецкий обсудил с представителями старообрядческой церкви празднование 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в 2020 году. По словам митрополита Корнилия, президент Владимир Путин поддержал инициативу по поводу данного события и поручил правительству РФ выбрать формы помощи, «которые бы устроили всех в проведении этого празднования». Уже разработана программа, включающая около 50 мероприятий, запланированных в нескольких регионах России. Представители РПСЦ предложили присоединиться к этому событию и Новосибирской области. «Думаю, совместно мы сможем провести мероприятия, посвященные 400-летию, на достойном уровне», — уверен Владимир Городецкий.

Глава региона также особенно подчеркнул, что правительство Новосибирской области всегда уделяло большое значение вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. «На территории нашей области проживают представители более 100 национальностей. Именно поэтому для сохранения мира и согласия нам важно уметь слушать и слышать другу друга, относиться к взглядам других с уважением», — подчеркнул Городецкий.

Во время встречи было отмечено, что правительство области оказывает организационно-методическую и материальную помощь Новосибирской старообрядческой общине при ремонте храма и благоустройстве территории. Неоднократно община становилась победителем областных конкурсов социально значимых проектов.

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