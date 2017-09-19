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14:48 (мск), источник: Tengrinews

Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Источник: Tengrinews

«Постановлением правительства РК вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Рамазанов Арман Каирбекович освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. На должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК назначен Курмангалиев Асет Кабиевич», — сообщается на сайте правительства РК.

Асет Курмангалиев родился в 1965 году в Карагандинской области. В 1993 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1983 году слесарем по ремонту автомобилей производственного автотранспортного предприятия «Карагандапромстрой. В 1990—1998 годах занимался предпринимательской деятельностью. В 1998—2015 годах занимал различные должности в структурах Министерства обороны РК, Вооруженных Сил РК, ОО «НДП» «Нұр Отан». В 2015—2016 годах работал руководителем Управления сельского хозяйства Астаны. С февраля 2017 года и по настоящее время работал генеральным директором РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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