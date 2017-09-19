Жумгал, Кочкор, Чолпон-Ата, Балыкчы, Токтогул и Кара-Куль за Сооронбая Жээнбекова

Жумгальский, Кочкорский районы Нарынской области, Иссык-Кульский район, город Балыкчы Иссык-Кульской области, Токтогульский район, город Кара-Куль Жалал-Абадской области выразили свою поддержку за кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Напомним, свою агитационную кампанию Сооронбай Жээнбеков начал с посещения участка на 194-километре строящейся альтернативной дороги Север-Юг, где встретился с жителями Жумгальского района и своими соратниками, прибывших с других регионов. Далее он посетил Кочкорский, Иссык-Кульский районы и город Балыкчы. По дороге в Токтогульский район побеседовал с производителями меда в ущелье Чычкан. Встретился с жителями Токтогульского района и города Кара-Куль.