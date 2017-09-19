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14:53 (мск)

Жумгал, Кочкор, Чолпон-Ата, Балыкчы, Токтогул и Кара-Куль за Сооронбая Жээнбекова

Кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свою агитационную кампанию в регионах страны.

Жумгальский, Кочкорский районы Нарынской области, Иссык-Кульский район, город Балыкчы Иссык-Кульской области, Токтогульский район, город Кара-Куль Жалал-Абадской области выразили свою поддержку за кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Напомним, свою агитационную кампанию Сооронбай Жээнбеков начал с посещения участка на 194-километре строящейся альтернативной дороги Север-Юг, где встретился с жителями Жумгальского района и своими соратниками, прибывших с других регионов. Далее он посетил Кочкорский, Иссык-Кульский районы и город Балыкчы. По дороге в Токтогульский район побеседовал с производителями меда в ущелье Чычкан. Встретился с жителями Токтогульского района и города Кара-Куль.

Где бы ни появлялся Сооронбай Жээнбеков, его тепло встречают избиратели и выражают безоговорочную поддержку.

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