Жумгал, Кочкор, Чолпон-Ата, Балыкчы, Токтогул и Кара-Куль за Сооронбая Жээнбекова
Кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свою агитационную кампанию в регионах страны.
Кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свою агитационную кампанию в регионах страны.
Жумгальский, Кочкорский районы Нарынской области,
Где бы ни появлялся Сооронбай Жээнбеков, его тепло встречают избиратели и выражают безоговорочную поддержку.
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