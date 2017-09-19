Во имя общего дела: Бальбек рассказал о спонсорах строительства Соборной мечети

Об этом в комментарии радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Религиозный комплекс начали строить в прошлом году на южной возвышенности крымской столицы в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, он будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

По словам Руслана Бальбека, строительство активно поддерживают меценаты с материка, и объекты религиозного комплекса «растут, как на дрожжах».

«У нас пять благотворителей, все они с материка. Это люди разных вероисповеданий: двое православных, один иудей и два мусульманина. После слов президента о том, что в Крыму должны быть православный храм и соборная мечеть, выстроилась очередь благотворителей. Это яркий пример того, как люди откликнулись на призыв руководителя страны. Я уверен, и это подтверждают графики производственных работ, что уже к новому году мы сможем лицезреть очертания Соборной мечети» Бальбек

Срок сдачи объекта не изменился — Соборную мечеть рассчитывают открыть 21 апреля 2019 года, ровно через пять лет после подписания президентом России указа о реабилитации репрессированных народов Крыма, подчеркнул парламентарий. Однако название культового объекта крымских мусульман пока держат в секрете.

«Самой большой интригой будет название этой мечети, этот вопрос обсуждается. Я хочу, чтобы крымчане таким образом выразили уважение и к нашему президенту, и к России за то, что сегодня крымские татары имеют возможность дважды в год собираться в одном месте. Это основной замысел строительства Соборной мечети — она будет объединять и сплачивать, оздоровлять мораль и повышать нравственность», — подытожил депутат Госдумы.