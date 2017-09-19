Евланов откроет в Краснодаре приемную для обманутых дольщиков

«На днях поделюсь контактами — в Краснодаре создаем приемную рабочей группы, она для всех дольщиков проблемных домов. Параллельно эта приемная будет продолжать работу, когда парламентские недели, и меня нет в Краснодаре. Сейчас основные задачи — актуализировать реестр проблемных домов Краснодарского края и помочь со своей стороны в их достройке», — написал в Твиттере экс-мэр.

В конце 2007 года Евланов заявлял: «с уверенностью можно сказать, что проблема обманутых дольщиков будет решена».

Он добавил, что ключевой момент в работе для эффективного решения проблемы дольщиков — принятие соответствующего краевого закона: «нужны прозрачные механизмы достройки проблемных домов, а это может дать только региональный закон, например, чтобы можно было заключать официальные соглашения по достройке таких домов между администрацией и новым инвестором».