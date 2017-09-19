Назарбаев прибыл в Алматы
Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.
Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.
Президент Казахстана встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на
В ходе встречи глава государства отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений.
«Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны — это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами.
Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ, — сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.
«Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в
В свою очередь Омурбек Бабанов подчеркнул, что кыргызский народ высоко ценит и поддерживает миротворческие усилия Нурсултана Назарбаева.
«В мою бытность