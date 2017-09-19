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15:12 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев прибыл в Алматы

Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи глава государства отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений.

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«Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны — это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами.

Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.

«Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и вступления вашей страны в ЕАЭС», — заключил глава государства.

В свою очередь Омурбек Бабанов подчеркнул, что кыргызский народ высоко ценит и поддерживает миротворческие усилия Нурсултана Назарбаева.

«В мою бытность премьер-министром Кыргызстана, вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана», — сказал кандидат в президенты Кыргызстана.

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