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16:15 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге льготный проездной на все виды транспорта может подорожать

Смольный рассматривает возможность изменения платы за проезд в общественном транспорте в 2018 году, несмотря на то, что ранее было принято решение о сохранении её размера на уровне нынешнего года.

«Льготный проездной билет на все виды транспорта подорожает с 545 рублей до 576 рублей, увеличившись в соответствии с индексом потребительских цен, что прописано в Социальном кодексе Санкт-Петербурга», — рассказал источник «Фонтанки» в комитете по тарифам.

Также изменится стоимость билета на 90 минут, но в данном случае Смольный решил сделать жителям сюрприз, уменьшив ее на 7% — с 70 рублей до 65 рублей.
Представитель комитета по тарифам

Председатель комитета по тарифам Петербурга подтвердил, что это пока не точные цифры и как изменятся тарифы окончательно, будет известно в конце сентября. Сейчас этот вопрос обсуждается. Тарифы на следующий год должны быть установлены до 2 октября.

Тарифы на транспорт стабильно повышают чиновниками почти ежегодно, исключая те года, когда проходят выборы.

Например, в 2012-м тарифы не меняли — выбирали президента. В 2014-м ситуация повторилась — избирали губернатора.

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