В Петербурге льготный проездной на все виды транспорта может подорожать

«Льготный проездной билет на все виды транспорта подорожает с 545 рублей до 576 рублей, увеличившись в соответствии с индексом потребительских цен, что прописано в Социальном кодексе Санкт-Петербурга », — рассказал источник «Фонтанки» в комитете по тарифам.

Также изменится стоимость билета на 90 минут, но в данном случае Смольный решил сделать жителям сюрприз, уменьшив ее на 7% — с 70 рублей до 65 рублей. Представитель комитета по тарифам

Председатель комитета по тарифам Петербурга подтвердил, что это пока не точные цифры и как изменятся тарифы окончательно, будет известно в конце сентября. Сейчас этот вопрос обсуждается. Тарифы на следующий год должны быть установлены до 2 октября.

Тарифы на транспорт стабильно повышают чиновниками почти ежегодно, исключая те года, когда проходят выборы.