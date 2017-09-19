Екатеринбургские чиновники пересядут на автобусы
Чиновники екатеринбургской мэрии присоединятся к экологической акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября 2017 года по всей России.
Чиновники екатеринбургской мэрии присоединятся к экологической акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября 2017 года по всей России.
Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Как сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Егор Свалов, который в этот день традиционно пересаживается на велосипед, в нынешнем году
В свою очередь представители законодательной власти заявили, что «душой» поддерживают акцию, но участвовать в ней все же не смогут.
«Я бы с большим удовольствием присоединился, если бы это был выходной день. Но пятница — день рабочий, а у меня место работы — это избирательный округ, и добраться до Асбеста или Сухого Лога на велосипеде, конечно, можно, но довольно проблематично», — пояснил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Свердловской области Михаил Зубарев.
«Хорошо, если в пределах города это делать, а если ехать, например, в Староуткинск, не знаю, может ли это получиться. Возможно, кто в городе в этот день будет работать, присоединится к акции. Возможно, пробок хотя бы на один день в городе не будет», — добавила председатель комитета ЗакСо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова.
В этом году к мероприятию присоединились и железнодорожники. Как пояснили «Уралинформбюро», в
Стоит отметить, что экологическая акция проходит в России с 2008 года. Не исключено, что в этом году екатеринбуржцы ее провалят, поскольку синоптики на «День без автомобиля» обещают всего 10 градусов тепла.