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15:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские чиновники пересядут на автобусы

Чиновники екатеринбургской мэрии присоединятся к экологической акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября 2017 года по всей России.

Источник: УралИнформБюро

Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе мэрии. При этом там пока не смогли уточнить, кто именно из сотрудников будет добираться на работу пешком, на велосипеде или автобусе.

Как сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Егор Свалов, который в этот день традиционно пересаживается на велосипед, в нынешнем году из-за перенесенной операции он не сможет воспользоваться двухколесным транспортом. «Я поеду на общественном транспорте», — добавил Свалов.

В свою очередь представители законодательной власти заявили, что «душой» поддерживают акцию, но участвовать в ней все же не смогут.

«Я бы с большим удовольствием присоединился, если бы это был выходной день. Но пятница — день рабочий, а у меня место работы — это избирательный округ, и добраться до Асбеста или Сухого Лога на велосипеде, конечно, можно, но довольно проблематично», — пояснил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Свердловской области Михаил Зубарев.

«Хорошо, если в пределах города это делать, а если ехать, например, в Староуткинск, не знаю, может ли это получиться. Возможно, кто в городе в этот день будет работать, присоединится к акции. Возможно, пробок хотя бы на один день в городе не будет», — добавила председатель комитета ЗакСо по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова.

В этом году к мероприятию присоединились и железнодорожники. Как пояснили «Уралинформбюро», в пресс-службе Свердловской пригородной компании, при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства проезд для пассажиров городской электрички будет бесплатным.

Стоит отметить, что экологическая акция проходит в России с 2008 года. Не исключено, что в этом году екатеринбуржцы ее провалят, поскольку синоптики на «День без автомобиля» обещают всего 10 градусов тепла.

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