Воронежский губернатор предложил усилить меры по предотвращению ландшафтных пожаров
Алексей Гордеев заявил о необходимости жесткого контроля над владельцами земель.
Алексей Гордеев заявил о необходимости жесткого контроля над владельцами земель.
Губернатор Воронежской области предложил жёстче контролировать собственников земель
По состоянию на 12 сентября, в Воронежской области зарегистрировано 1193 ландшафтных пожара общей площадью 406,9 га. Зафиксировано и 14 лесных пожаров в шести лесничествах области. Крупный ущерб причинён Давыдовскому лесничеству в Лискинском районе на площади 109,1 га.
Руководитель управления лесного хозяйства области Александр Величко отметил, что в системе «Лесной дозор» работают 46 камер видеонаблюдения. Также ведётся работа с населением. Специалисты проводят информационную компанию «Береги лес», в которой уже поучаствовали более 19 тыс. человек. До конца 2017 года для проведения профилактических работ и ликвидации лесных пожаров планируется закупить 28 автомобилей, 18 тракторов и спецоборудование, отметил Величко.
В конце августа 2017 года в воронежском микрорайоне Отрожка дважды загоралась лесная подстилка. В первый раз огонь распространился на территорию в 5 га, во второй — 2 га. В августе крупный пожар случился и на окраине Лисок. Там выгорело более 20 га лесной подстилки.
Дарья Крымова.