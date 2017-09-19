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16:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский губернатор предложил усилить меры по предотвращению ландшафтных пожаров

Алексей Гордеев заявил о необходимости жесткого контроля над владельцами земель.

Губернатор Воронежской области предложил жёстче контролировать собственников земель из-за увеличения числа ландшафтных пожаров в регионе. Люди жгут сухую растительность, траву на своей территории и остаются безнаказанными, заявил Алексей Гордеев на оперативном совещании в понедельник, 18 сентября. Глава региона обратился к прокурору Воронежской области Николаю Шишкину с просьбой оказать содействие в наведении порядка.

По состоянию на 12 сентября, в Воронежской области зарегистрировано 1193 ландшафтных пожара общей площадью 406,9 га. Зафиксировано и 14 лесных пожаров в шести лесничествах области. Крупный ущерб причинён Давыдовскому лесничеству в Лискинском районе на площади 109,1 га.

Алексей Гордеев также предложил поощрять муниципальные районы, в которых ведётся системная работа по предотвращению ландшафтных пожаров. Глава региона выступил с инициативой введения специальных показателей.

Руководитель управления лесного хозяйства области Александр Величко отметил, что в системе «Лесной дозор» работают 46 камер видеонаблюдения. Также ведётся работа с населением. Специалисты проводят информационную компанию «Береги лес», в которой уже поучаствовали более 19 тыс. человек. До конца 2017 года для проведения профилактических работ и ликвидации лесных пожаров планируется закупить 28 автомобилей, 18 тракторов и спецоборудование, отметил Величко.

В конце августа 2017 года в воронежском микрорайоне Отрожка дважды загоралась лесная подстилка. В первый раз огонь распространился на территорию в 5 га, во второй — 2 га. В августе крупный пожар случился и на окраине Лисок. Там выгорело более 20 га лесной подстилки.

Дарья Крымова.

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