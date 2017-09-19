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15:29 (мск), источник: Actualitati.md

21 сентября Президент РМ проведет «Прямую линию» с жителями Молдовы

В четверг, 21 сентября, в 19.00 на телеканале Accent TV Президент Республики Молдова Игорь Додон ответит на вопросы граждан, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Глава государства ответит на самые актуальные вопросы, которые зададут жители Молдовы. Вопросы можно присылать на страницу телеканала Accent TV как в текстовом, так и в видеоформате, на молдавском и русском языках.

Отметим, что Президент проведет Прямую линию в эфире телеканала во второй раз. Ранее Игорь Додон отвечал на вопросы граждан и на своей странице в соцсети, набрав более миллиона просмотров.

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