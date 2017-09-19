21 сентября Президент РМ проведет «Прямую линию» с жителями Молдовы
В четверг, 21 сентября, в 19.00 на телеканале Accent TV Президент Республики Молдова Игорь Додон ответит на вопросы граждан, сообщает Actualitati.md.
В четверг, 21 сентября, в 19.00 на телеканале Accent TV Президент Республики Молдова Игорь Додон ответит на вопросы граждан, сообщает Actualitati.md.
Глава государства ответит на самые актуальные вопросы, которые зададут жители Молдовы. Вопросы можно присылать на страницу телеканала Accent TV как в текстовом, так и в видеоформате, на молдавском и русском языках.
Отметим, что Президент проведет Прямую линию в эфире телеканала во второй раз. Ранее Игорь Додон отвечал на вопросы граждан и на своей странице в соцсети, набрав более миллиона просмотров.