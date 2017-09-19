Путин встретится с новоизбранными главами регионов 20 сентября
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 20 сентября встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования, сообщает
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 20 сентября встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования, сообщает
«Владимир Путин проведет встречу с главами регионов, которые были избраны накануне в ходе единого дня голосования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов.