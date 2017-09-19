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16:23 (мск), источник: РИА Новости

Путин встретится с новоизбранными главами регионов 20 сентября

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 20 сентября встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Владимир Путин проведет встречу с главами регионов, которые были избраны накануне в ходе единого дня голосования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов.

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