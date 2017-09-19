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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Начальник главного следственного управления ГУ МВД Пермского края ушел в отставку

Начальник главного следственного управления (ГСУ) краевого главка МВД генерал-майор юстиции Николай Жигун ушел в отставку.

Он руководил этим подразделением с октября 2014 года.

Исполняющим обязанности начальника ГСУ назначен подполковник юстиции Максим Шилов.

Господин Шилов ранее возглавлял отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ, занимал должность замначальника и начальника следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.

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