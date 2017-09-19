Начальник главного следственного управления ГУ МВД Пермского края ушел в отставку
Начальник главного следственного управления (ГСУ) краевого главка МВД
Начальник главного следственного управления (ГСУ) краевого главка МВД
Он руководил этим подразделением с октября 2014 года.
Исполняющим обязанности начальника ГСУ назначен подполковник юстиции Максим Шилов.
Господин Шилов ранее возглавлял отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ, занимал должность замначальника и начальника следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.