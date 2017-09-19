Лукашенко: если не хотите породить бардак, контроль должен быть

«Допустил какие-то просчеты, не дай Бог погибли люди, я прямо скажу: “Собирайся и иди в тюрьму”. А как иначе? Вот вам свобода и никакой ответственности? Нет. Кстати, бизнесмены — я со многими уже встречался и разговаривал — абсолютно правильно понимают это. И, наоборот, меня уже многие предупреждают: “Смотрите, не уйдите от контроля за нами”. Как я говорил, если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть», — сказал Лукашенко.