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16:53 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: если не хотите породить бардак, контроль должен быть

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня, 19 сентября, министра экономики Владимира Зиновского с докладом по вопросам, связанным с совершенствованием агроэкотуризма в нашей стране и раскрепощением деловой инициативы.

Источник: Sputnik.by

Глава государства подчеркнул, что вместе с возможным снятием каких-то излишне жестких требований необходимо усилить и ответственность бизнеса.

«Допустил какие-то просчеты, не дай Бог погибли люди, я прямо скажу: “Собирайся и иди в тюрьму”. А как иначе? Вот вам свобода и никакой ответственности? Нет. Кстати, бизнесмены — я со многими уже встречался и разговаривал — абсолютно правильно понимают это. И, наоборот, меня уже многие предупреждают: “Смотрите, не уйдите от контроля за нами”. Как я говорил, если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть», — сказал Лукашенко.

Ранее предполагалось, что владельцам агроусадеб для проведения у себя свадеб, банкетов и юбилеев надо будет открывать дополнительное ИП.

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