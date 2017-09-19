Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Разбился истребитель Минобороны России
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Америке предложили купить Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Эдита Пьеха рассказала об эгоизме внука Стаса
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
16:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии военно-промышленного комплекса поставил задачу сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС и к 2020 году выйти на конкурентные показатели, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА Новости

«Особый акцент президент поставил по ГЛОНАССУ. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равными по своей мощности», — рассказал Рогозин по итогам заседания комиссии.

Вице-премьер также отметил, что пока российская система в два раза уступает американской, но, по его словам, выйти на конкурентные показатели к 2020 году удастся, благодаря запуску новых аппаратов.

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что импортозамещение в сфере радиоэлектроники играет важную роль для космической промышленности.

Установка кнопки ГЛОНАСС стала головной болью приморских водителей
Во время загрузки произошла ошибка.
23 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Михаил Решетников
Мне интересно - кто-нибудь пользуется глонас добровольно?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Лавров дал швейцарскому журналисту 'истинно русские' ответы
Что сказал Песков о выделении $500 млн Украине
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь