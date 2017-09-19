Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС

«Особый акцент президент поставил по ГЛОНАССУ. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равными по своей мощности», — рассказал Рогозин по итогам заседания комиссии.

Вице-премьер также отметил, что пока российская система в два раза уступает американской, но, по его словам, выйти на конкурентные показатели к 2020 году удастся, благодаря запуску новых аппаратов.