Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии
«Особый акцент президент поставил по ГЛОНАССУ. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равными по своей мощности», — рассказал Рогозин по итогам заседания комиссии.
Кроме того, Рогозин подчеркнул, что импортозамещение в сфере радиоэлектроники играет важную роль для космической промышленности.