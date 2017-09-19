Овсянников заявил об окончании формирования нового состава правительства Севастополя

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Формирование нового состава правительства Севастополя после вступления в должность губернатора Дмитрия Овсянникова, победившего на выборах 10 сентября, окончено. Об этом Овсянников сообщил журналистам после согласования Заксобранием Севастополя кандидатур пятерых вице-губернаторов города.

«Сегодня [Заксобранием] были рассмотрены все кандидаты на должности заместителей губернатора — председателя правительства города Севастополя. Я сразу же подписал соответствующие распорядительные документы, на сегодня все правительство указами сформировано, все заместители назначены», — сказал Овсянников.

В утвержденном составе правительства Севастополя на должностях заместителей губернатора продолжат работать Владимир Базаров, Вячеслав Гладков, Юрий Кривовово и Илья Пономарев. Новым членом правительства стала Алсу Гайнутдинова, которая 18 сентября была представлена на заседании правительства как и. о. замгубернатора.