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16:57 (мск), источник: ТАСС

Овсянников заявил об окончании формирования нового состава правительства Севастополя

Новым членом правительства стала Алсу Гайнутдинова, представленная ранее как и. о. замгубернатора.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Формирование нового состава правительства Севастополя после вступления в должность губернатора Дмитрия Овсянникова, победившего на выборах 10 сентября, окончено. Об этом Овсянников сообщил журналистам после согласования Заксобранием Севастополя кандидатур пятерых вице-губернаторов города.

«Сегодня [Заксобранием] были рассмотрены все кандидаты на должности заместителей губернатора — председателя правительства города Севастополя. Я сразу же подписал соответствующие распорядительные документы, на сегодня все правительство указами сформировано, все заместители назначены», — сказал Овсянников.

В утвержденном составе правительства Севастополя на должностях заместителей губернатора продолжат работать Владимир Базаров, Вячеслав Гладков, Юрий Кривовово и Илья Пономарев. Новым членом правительства стала Алсу Гайнутдинова, которая 18 сентября была представлена на заседании правительства как и. о. замгубернатора.

Овсянников также сообщил, что руководители департаментов остались на своих должностях. Тем не менее он не исключил кадровые решения в ближайшее время.

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