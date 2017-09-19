Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее «полным уничтожением»

Одновременно Трамп выразил надежду, что необходимость военного ответа на действия КНДР не наступит. Он призвал все государства — члены ООН проводить совместную политику по изоляции Ким Чен Ына до тех пор, пока он не прекратит свое «враждебное» поведение.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли в минувший понедельник в интервью CNN заявила, что Вашингтон исчерпал возможности урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН. Дипломат предложила передать разрешение конфликта в руки Пентагона. Она напомнила, что с того момента, когда Трамп обещал ответить КНДР «огнем и яростью», Пхеньян успел провести несколько новых ракетных испытаний, в том числе водородной бомбы, а также пригрозил нанести удар по американской военной базе в Тихом океане на острове Гуам. Поведение Пхеньяна по-прежнему безответственное, подчеркнула Хейли. «Хотя никто не хочет войны», — добавила она.



Глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, накануне выступления Трампа в ООН заявил, что дипломатические и санкционные меры в отношении Северной Кореи пока работают эффективно. Он добавил, что пока Вашингтону или кому-либо из американских союзников Пхеньян не будет угрожать напрямую, США не станут сбивать северокорейские ракеты или прибегать к военным мерам, чтобы разрешить конфликт.