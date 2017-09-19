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19:25 (мск), источник: РБК

Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее «полным уничтожением»

Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Северной Кореи, на этот раз с трибуны ООН. Американский лидер предупредил, что Штаты будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая с речью в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН, предупредил Северную Корею, что Соединенные Штаты могут ее «полностью уничтожить».

В случае если КНДР не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, сказал Трамп, у Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».

«Рокетмен (лидер КНДР Ким Чен Ын. — РБК) участвует в миссии по собственному убийству и уничтожению своего режима», — сказал Трамп.
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Одновременно Трамп выразил надежду, что необходимость военного ответа на действия КНДР не наступит. Он призвал все государства — члены ООН проводить совместную политику по изоляции Ким Чен Ына до тех пор, пока он не прекратит свое «враждебное» поведение.

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В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли в минувший понедельник в интервью CNN заявила, что Вашингтон исчерпал возможности урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН. Дипломат предложила передать разрешение конфликта в руки Пентагона. Она напомнила, что с того момента, когда Трамп обещал ответить КНДР «огнем и яростью», Пхеньян успел провести несколько новых ракетных испытаний, в том числе водородной бомбы, а также пригрозил нанести удар по американской военной базе в Тихом океане на острове Гуам. Поведение Пхеньяна по-прежнему безответственное, подчеркнула Хейли. «Хотя никто не хочет войны», — добавила она.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, накануне выступления Трампа в ООН заявил, что дипломатические и санкционные меры в отношении Северной Кореи пока работают эффективно. Он добавил, что пока Вашингтону или кому-либо из американских союзников Пхеньян не будет угрожать напрямую, США не станут сбивать северокорейские ракеты или прибегать к военным мерам, чтобы разрешить конфликт.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Ждём коммента знайки с рассказом о международном праве...
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