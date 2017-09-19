Путина не будет: на полигон «Борисовский» приедут Лукашенко и Шойгу

Учения «Запад-2017», которые проходят на территории двух государств, завершатся 20 сентября. Всего в них участвуют более 12 тысяч военнослужащих.

«Основное внимание в этот день будет уделено полигону “Борисовский”. Запланировано посещение полигона президентом Беларуси — главнокомандующим вооруженными силами Лукашенко и министром обороны Российской Федерации Шойгу», — сказал Макаров.

Он также уточнил, что военнослужащие Беларуси и РФ на «Борисовском» в среду будут отражать наступление условного противника, затем перейдут в контрнаступление и разгромят «неприятеля».

Лукашенко и Шойгу смогут увидеть, как наносят удары по «врагу» самолеты Су-34 и Су-25, а также вертолеты Ми-24 и Ми-28Н. Им также продемонстрируют возможности новых образцов белорусского вооружения — легкобронированного автомобиля МЗКТ «V1», бронетранспортера «Кайман» и модернизированных танков Т-72 БМ3.