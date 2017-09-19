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21:08 (мск), источник: Sputnik.by

Путина не будет: на полигон «Борисовский» приедут Лукашенко и Шойгу

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Завершающие учения на полигоне «Борисовский» в рамках совместных стратегических белорусско-российских маневров «Запад-2017» посетят в среду президент Беларуси Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил во вторник 19 сентября начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.

Учения «Запад-2017», которые проходят на территории двух государств, завершатся 20 сентября. Всего в них участвуют более 12 тысяч военнослужащих.

«Основное внимание в этот день будет уделено полигону “Борисовский”. Запланировано посещение полигона президентом Беларуси — главнокомандующим вооруженными силами Лукашенко и министром обороны Российской Федерации Шойгу», — сказал Макаров.

Он также уточнил, что военнослужащие Беларуси и РФ на «Борисовском» в среду будут отражать наступление условного противника, затем перейдут в контрнаступление и разгромят «неприятеля».

Лукашенко и Шойгу смогут увидеть, как наносят удары по «врагу» самолеты Су-34 и Су-25, а также вертолеты Ми-24 и Ми-28Н. Им также продемонстрируют возможности новых образцов белорусского вооружения — легкобронированного автомобиля МЗКТ «V1», бронетранспортера «Кайман» и модернизированных танков Т-72 БМ3.

Ожидалось, что заключительный этап учений в Беларуси посетит российский президент — официальное приглашение Владимиру Путину направляли, но Кремль никак не отреагировал на него.

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