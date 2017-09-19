Макрон назвал недостаточным Астанинский процесс по Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал недостаточным Астанинский процесс по Сирии, сообщают РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал недостаточным Астанинский процесс по Сирии, сообщают РИА Новости.
«Сирийский народ достаточно пострадал… Франция предлагает инициативу партнерам по составлению политической дорожной карты по Сирии. Она включала бы в себя контактную группу, куда входили бы все представители постоянных членов и заинтересованные стороны», — сказал Макрон.
По его словам, «астанинский формат может быть и полезен, но недостаточен, поскольку сейчас мы видим дополнительные сложности».
Отметим, что ранее в сентябре Макрон выступил с идеей учредить новую контактную группу по Сирии. Тогда он пообещал, что она «начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре».
Напомним,
«Многие не верили в успех Астанинского процесса, который начался в январе. Тем не менее, благодаря усилиям и решимости участников Астанинских переговоров, сейчас есть надежда на то, что этот острейший кризис решится мирным путем. Сегодня участники Астанинского процесса могут заявить, что они достигли серьезных результатов в восстановлении мира и стабильности, они достигли того, что было невозможным. И усилия в этом направлении привели к созданию зон деэскалации в Сирии», — заявил глава МИД РК.