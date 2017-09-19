Макрон назвал недостаточным Астанинский процесс по Сирии

Источник: Tengrinews

«Сирийский народ достаточно пострадал… Франция предлагает инициативу партнерам по составлению политической дорожной карты по Сирии. Она включала бы в себя контактную группу, куда входили бы все представители постоянных членов и заинтересованные стороны», — сказал Макрон.

По его словам, «астанинский формат может быть и полезен, но недостаточен, поскольку сейчас мы видим дополнительные сложности».

Отметим, что ранее в сентябре Макрон выступил с идеей учредить новую контактную группу по Сирии. Тогда он пообещал, что она «начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре».

Напомним, 14—15 сентября в Астане состоялся шестой раунд переговоров по Сирии. Как отметил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, что переговоры были направлены на укрепление режима прекращения огня и обсуждение вопросов в военно-гуманитарной сфере.