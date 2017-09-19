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21:16 (мск), источник: Tengrinews

Макрон назвал недостаточным Астанинский процесс по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал недостаточным Астанинский процесс по Сирии, сообщают РИА Новости.

Источник: Tengrinews

«Сирийский народ достаточно пострадал… Франция предлагает инициативу партнерам по составлению политической дорожной карты по Сирии. Она включала бы в себя контактную группу, куда входили бы все представители постоянных членов и заинтересованные стороны», — сказал Макрон.

По его словам, «астанинский формат может быть и полезен, но недостаточен, поскольку сейчас мы видим дополнительные сложности».

Отметим, что ранее в сентябре Макрон выступил с идеей учредить новую контактную группу по Сирии. Тогда он пообещал, что она «начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре».

Напомним, 14—15 сентября в Астане состоялся шестой раунд переговоров по Сирии. Как отметил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, что переговоры были направлены на укрепление режима прекращения огня и обсуждение вопросов в военно-гуманитарной сфере.

«Многие не верили в успех Астанинского процесса, который начался в январе. Тем не менее, благодаря усилиям и решимости участников Астанинских переговоров, сейчас есть надежда на то, что этот острейший кризис решится мирным путем. Сегодня участники Астанинского процесса могут заявить, что они достигли серьезных результатов в восстановлении мира и стабильности, они достигли того, что было невозможным. И усилия в этом направлении привели к созданию зон деэскалации в Сирии», — заявил глава МИД РК.

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