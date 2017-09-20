Также в рамках стратегического учения «Запад-2017» в Калининградской области впервые использовали ракетный комплекс «БАЛ». Боевые расчеты произвели пуск ракеты по морской мишени. Командующий Балтфлотом высоко оценил выполненную задачу.

— Сегодня в рамках учений «Запад-2017» состоялась совместная ракетная стрельба корабельно-ударной группы Балтийского флота и корабельно-береговой ударной группы. Стрельба была осуществлена по сложной мишенной позиции. Стрельбу выполнили новые ракетные комплексы. Прошла успешно. Ракета успешно поразила мишень. Поэтому оценка — «отлично». Расчеты отработали штатно, другого мы и не ожидали.