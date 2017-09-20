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11:44 (мск), источник: Вести - Калининград

«Запад-2017»: в Калининградской области впервые использовали ракетный комплекс «БАЛ»

В Балтийском море проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по кораблям условного противника.

Источник: Вести - Калининград

Стрельба выполнялись экипажами четырех новейших корветов.

Также в рамках стратегического учения «Запад-2017» в Калининградской области впервые использовали ракетный комплекс «БАЛ». Боевые расчеты произвели пуск ракеты по морской мишени. Командующий Балтфлотом высоко оценил выполненную задачу.

Александр Носатов, командующий Балтийским флотом:

— Сегодня в рамках учений «Запад-2017» состоялась совместная ракетная стрельба корабельно-ударной группы Балтийского флота и корабельно-береговой ударной группы. Стрельба была осуществлена по сложной мишенной позиции. Стрельбу выполнили новые ракетные комплексы. Прошла успешно. Ракета успешно поразила мишень. Поэтому оценка — «отлично». Расчеты отработали штатно, другого мы и не ожидали.

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