«Запад-2017»: в Калининградской области впервые использовали ракетный комплекс «БАЛ»
В Балтийском море проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по кораблям условного противника.
В Балтийском море проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по кораблям условного противника.
Стрельба выполнялись экипажами четырех новейших корветов.
Также в рамках стратегического учения «Запад-2017» в Калининградской области впервые использовали ракетный комплекс «БАЛ». Боевые расчеты произвели пуск ракеты по морской мишени. Командующий Балтфлотом высоко оценил выполненную задачу.
Александр Носатов, командующий Балтийским флотом:
— Сегодня в рамках учений «Запад-2017» состоялась совместная ракетная стрельба