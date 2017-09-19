Российская делегация покинула зал Генассамблеи перед речью президента Литвы

Источник: РИА "Новости"

Информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.

Грибаускайте ранее пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутерришу на российско-белорусские учения "Запад-2017". По ее словам, маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО.

Она также заявила. что «скрытые масштабы и сценарии учений» говорят об их «агрессивном характере».

В Минобороны назвали не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины. В белорусском военном ведомстве подчеркнули, что за условным противником не скрываются члены НАТО.

Стратегические учения «Запад-2017» проходят 14—20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России.