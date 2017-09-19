Российская делегация покинула зал Генассамблеи перед речью президента Литвы

Информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.
Она также заявила. что «скрытые масштабы и сценарии учений» говорят об их «агрессивном характере».
В Минобороны назвали не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины. В белорусском военном ведомстве подчеркнули, что за условным противником не скрываются члены НАТО.
Стратегические учения «Запад-2017» проходят
В них участвуют 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России), 70 самолетов и вертолетов и 680 единиц боевой техники.