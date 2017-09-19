Источник: РИА "Новости"

Речь идет о тотальном вранье о количественных показателях присутствия сторонников и любопытствующих на митингах с участием «московского гостя». В ходе освещения мероприятия данные о численности от разных источников разнятся в разы, что наводит на грустные мысли: желаемое организаторы выдают за действительное.

Если с таким кармическим грузом Навальный начал свою «кампанию», воображаю, что там дальше по плану.

А дальше по плану — презентация экономической программы «кандидата», которая все никак не может произойти. Сначала публику отвлекли поеданием «Доширака», затем выяснилось, что участникам проекта (написанием этой программы занимались экономисты-«эмигранты»: утверждают, что Сергей Алексашенко, который недавно попал в скандальную ситуацию с нелегальным вывозом орденов за рубеж, Владислав Иноземцев, скрывающийся от кредиторов) банально заплатили туманными обещаниями.

Впрочем, особенности отношений штаба Навального с «райтерами» программы, которая так и не была представлена, несмотря на публичные обещания Леонида Волкова, не наша забота — пускай сами разбираются.

Сама кампания пока существует в воображении сторонников Навального и уже, судя по их упорному обожанию своего «предстоятеля» и вере в то, что он им говорит, выходит за рамки простого здравого смысла. Похоже, адепты серьезно увлечены иррациональной идеей, что Навальный в силах отменить законы в отдельно взятом случае и «заставить» Кремль зарегистрировать его на президентских выборах.

Возможно, Алексей Анатольевич, сидючи в кировском «допре» по совершенно пустячному делу, когда стращал тамошних сотрудников ФСИН своими московскими связями, бился о решетку не только ногами, но и головой. Но факт остается фактом: «насильная регистрация» Навального кандидатом — пока единственное оправдание того, что он продолжает собирать деньги на ремонт провала… простите, на свою «избирательную кампанию».

Звезда Навального закатывается, не взойдя — пик его «политической карьеры» пришелся на 2013 год, когда он, с помощью «Единой России», кстати, поучаствовал в мэрской кампании и в силу некоторых обстоятельств набрал аж 27% голосов избирателей. Посчитав это неплохим стартовым капиталом, попытался кэшировать его, повышая градус в основном виртуального противостояния с властями, так как любые попытки «выводить» людей на улицу в свою поддержку заканчивались скандалом — либо с соратниками, либо с общественностью.

Стареющая рок-звезда с обвисшими частями тела — это всегда жалкое зрелище. Может, кто-нибудь со стороны скажет это Навальному. Однако сделать это весьма сложно, так как вокруг его проекта «кормится» такое значительное число деятелей, включая пресловутого начштаба, что и самый сильный голос разума не пробивается сквозь эту толпу.

А закончится все, скорее всего, тем, что кто-то в ближайшем окружении тихо скажет: «Беги, Леша, беги…». И ведь побежит наш герой, как миленький побежит.